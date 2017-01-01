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Sivas'ta 108 kaçak yakalandı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:01

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmak isteyen 108 kaçak yakalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Erzincan-Ankara D-200 karayolu İmranlı ilçesi Piredede köyü yakınlarında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayan 101 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu yakalandı.

Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıtlı oldukları tespit edilen 108 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ağrı'ya geri dönmeleri için uyarıldı.

Araç sahibine biletsiz yolcu taşımaktan 22 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Mayıs arasında düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, 2 bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekiplerce 16 şüpheli gözaltına alındı.

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