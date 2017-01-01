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Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:04

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğuştan kulakları olmayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce annesinden alınan kıkırdak dokularla yeni kulak yapılan hastanın tedavisinde başarı sağlandı.

Gaziantepli Ümit Gül, 22 yıl önce dünyaya geldi. Doğumun hemen ardından kulakları olmadığı fark edilen Gül'ü, ailesi tedavi için bölgedeki bazı hastanelere götürdü. Birkaç ameliyat geçiren ancak işitme sorunu tam olarak çözülemeyen Gül'ün ailesi çocuklarının tedavisi için birkaç yıl önce Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesine müracaat etti.

GAÜN Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından, hastanın annesinden alınan kıkırdakla sol kulağı yapıldı. Geçen hafta kulak memesi de düzeltilen Gül'ün sol kulağı, sağlıklı bir bireyin kulak yapısına benzer yapıya kavuşturuldu. İşitme sorununun çözümü için aynı hastanede tedavi edilen Gül'ün, sağ kulağının da estetik görünüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Kıkırdak anneden alındı

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, GAÜN Plastik Cerrahi Servisinde düzenlediği toplantıda, "Dünyada ilk defa bir canlıdan alınan kıkırdakla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Ümit Gül'e annesinden alınan kıkırdakla kulak dokusu yaptıklarını anlatan Mutaf, daha önceleri çene, omuz eklemleriyle ameliyatlar gerçekleştirildiğini ancak kulakla ilgili ilk defa başarı sağlandığına dikkat çekti.

Tedavide uzun bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mutaf, şunları kaydetti:

"Bir başkasından alınan kıkırdakla yeni bir kulak yapımı başarılı olan tek ameliyat. İnsandan insana, omuz, çene ekleminde kullanılmış ama kulakla ilgili literatürde başarılı bir kayıt yok. Anneden olması daha da kıymetli. 2,5 yıllık bir çalışma oldu. Kulağın yapımından önce de bir yıllık süreç vardı. Anneden alınan kıkırdak Ümit'in göğüs kafesinde deri altında bekletildi. Şekil bozukluğu ya da volum kaybı olur mu diye sonuçtan emin olduk. Sonra kulak yapımını gerçekleştirdik. Bütün ameliyatlar GAÜN bünyesinde gerçekleştirildi. 1,5 yılı aşkın bir süre sonrasında herhangi bir olumsuz durum, komplikasyon olmadan bu hale gelmesi ümit verici. Sadece ümit için değil onun benzeri doğuştan kulakları olmadan doğan çocuklar ve aileleri için tarihi bir önemi olan bir vaka olarak düşünüyorum."

- "Oğlum çok sıkıntılar yaşadı"

Anne Ayşe Gül de oğluyla büyük imtihanlardan geçtiğini belirterek, ameliyatın başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıkırdak vermeyi kendisinin teklif ettiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Daha önceki ameliyatları başarısız oldu. Oğlumun kıkırdağı kalmadığı için benim isteğimle kıkırdağım alındı. Bunu teklif ettiğimde biraz düşündüler. Mecburen kabul ettiler. Artık başka çare kalmamıştı. Oğlum için ne gerekirse yapmaya hazırım. Çok şükür başarılı oldu, beklediğimize ulaştık. Allah'a şükürler olsun. Mehmet Hoca bizim için elinden geleni yaptı. Hiçbir ücret talep etmedi. Allah hiçbir anneyi evladıyla imtihan etmesin. Ben şu an evladımla büyük bir imtihandayım. Çok şükür imtihanımız güzel geçti. Oğlumun kulağı yokken arkadaş çevresinden uzaklaştı, sözlenmişti o da bozuldu, zor günler geçirdik."

Ümit Gül de çok sıkıntılar yaşadığını artık çok mutlu olduğunu söyledi.



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