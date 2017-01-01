Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

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ADANA (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in cenazesi Adana'da düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Adana Adli Tıp Kurumundan alınan Sevinç'in cenazesi, törenin düzenleneceği Adana İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sevinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi burada silah arkadaşların omuzlarında katafalka konuldu. Okunan öz geçmişin ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar dua etti.

Bu arada, şehidin 3 yaşındaki kızı Asmin Ece Sevinç'in bir yakınının göğsüne taktığı fotoğrafı göstererek "Babam" demesi annesi Seda Sevinç ve yakınlarını ağlattı. Sık sık şehit Sevinç'in fotoğrafını öpen Asmin Ece tören sırasında bir ara çevresindeki yakınlarına annesine gitmek istediğini söyledi. Yakınlarının annesinin bir süre sonra geleceğini söyleyip oyalamaya çalıştığı Asmin Ece'nin bunun üzerine "Babama gideyim" dediği duyuldu.

Törenin ardından Adana Havalimanına götürülen şehit Sevinç'in cenazesi Malatya'ya gönderildi.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, askeri erkan ve il protokolü katıldı.

Osmaniye'de Amanos Dağları Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına teröristlerce sabotaj düzenlenmiş, operasyona katılan timlerle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hasan Sevinç (27) Osmaniye Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.