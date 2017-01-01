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Düzce'deki FETÖ/PDY operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:10

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "Moritanya sorumlusu" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Moritanya sorumlusu olduğu suçlamasıyla 11 Mayıs'ta gözaltına alınan şüpheli M.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen M.Z, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli M.Z, 11 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, bulunduğu evde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulmuştu.

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