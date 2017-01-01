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"İş piyasasında kadın erkek eşitsizliği ve ayrımcılık" paneli

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:11
"İş piyasasında kadın erkek eşitsizliği ve ayrımcılık" paneli

ADANA (AA) - Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, hükümetin çalışan kadını korumaya yönelik yasalar hazırlama yaklaşımı içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Çetindoğan, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi tarafından bir otelde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, kadın ve erkeği̇n tıpatıp aynılığı i̇ddiasını hi̇çbi̇r zaman savunmadığını, mekani̇k olarak i̇ki̇ ci̇nsi̇ eşi̇t görmeyi̇ ya da gösteri̇lmeye çalışılmasını da doğru bulmadığını belirtti.

İş hayatında kadınların eşit işe eşit ücret almamasını şahsen uzun yıllar iş hayatında çalışan bir kadın olarak içine sindiremediğini ifade eden Çetindoğan, ne yazık ki bu durumun personel eğitimi düzeyinin arttığı alanlarda bile halen geçerli olduğunu, kimsenin bunun ekonomik ve teknik açıklamasını yapamayacağını düşündüğünü bildirdi.

Çetindoğan, şunları söyledi:

"Bu düpedüz bir insan hakları meselesi. İnsan hakları kavramı, yerel ve sosyolojik farklılaşmalara göre değişen haklar değildir. İnsan iş gücü piyasasında bu haksızlık artık yasa marifetiyle kesin olarak çözülmelidir. Bütün meslek örgütleri üyelerini bu konuda uyarmalı ve eğitmelidir. Özellikle markalar kendi marka değerleri açısından piyasaya örnek olmalı ve bu tür eşitsizlikleri silip atmalıdırlar. Kadın hakları kuruluşları ve bağımsız izleme örgütleri bu noktada işi çok sıkı tutmalıdırlar. Bu uygulamaya geçit verenler bile haksız bir tutum içinde olduklarını biliyorlar. Bu bir suistimaldir ve fırsat verildikçe genişleyecektir. Kesin olan şu ki hukuki ve insani açıdan savunulamayacak bir iş yaptığını insanlara anlatabilirsek bunun önüne de geçebiliriz."

Çetindoğan, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ayrımcılık konusunun kesin olarak eğitimsizlikle birebir ilişkisi olduğunu, meslek örgütlerinin belli yaptırımlar çerçevesinde bu ayrımcılığın giderilmesine yardım edecek sürekli eğitimler düzenlemesi gerektiğine değindi.

- İş hayatında taciz

Çetindoğan, kadın çalışanların istismar ve taciz edilmesini asla ve asla affedilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Geçimi, kariyeri için çalışan bir kadını, iffetini korumak için bunlardan uzak tutmanın kabul edilemez düzeyde bir haksızlık olduğunu vurgulayan Çetindoğan, buna karşı çok ağır ceza ve caydırıcı yasaların geliştirilmesi gerektiğini, insanların çevrelerinde böyle bir haksızlık ve hukuksuzlukla karşılaştığında çok ciddi tepki verip kendisini sorumlu hissetmesini istedi. Çetindoğan, "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dedikçe kadınlarımızın haklarını ve hayatlarını paramparça etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çetindoğan, ayrıca kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorumlulukları konusunda da yasaların geliştirilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bu noktada iyimser olduğunu belirten Çetindoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüyorum ki çalışan kadını iş yerinde tutmaya ve buna rağmen onları korumaya yönelik yasalar sürekli olarak hazırlanıyor. Hükümetten bu tip yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından aldığım bilgilere göre, ülkemizin 10. Kalkınma Planında aile ile birlikte kadın haklarına odaklanmış olup, planda, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda başta istihdam ve karar alma mekanizmalarına daha aktif katılım olmak üzere şiddetin önlenmesi, eğitim ve sağlık konularında yapılan iyileştirmelerin sürdürülmesi ve uygulamada etkinliğin artırılması ihtiyacı devam etmektedir."

Çetindoğan, gelişmiş ülkeler denilen gerek ABD gerekse Avrupa'da hala bu konuların henüz çözülememiş olduğunu kaydetti.

Panelde, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.İsmail Güneş de kadınların iş hayatındaki yerine dair sunum yaptı.

Panele Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Kent Konseyi başkanı Ömer Güner Sazak ile davetliler katıldı.

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