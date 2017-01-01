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GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:21

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 eski maliye müfettişinden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski maliye müfettişleri Mustafa G, Selçuk K, Burak B, Belgin E, İskender B, Mahmut Tayyar E. ve Belgin Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Belgin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mayıs'ta, Samsun, Ankara, Çorum ve Ordu'daki eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti.

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