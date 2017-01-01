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İstanbulspor'un şampiyonluk kupası Trabzon'da

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:21


TRABZON (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen İstanbulspor, şampiyonluk kupasını iki yıl önce vefat eden eski başkan Ömer Sarıalioğlu'nun Trabzon'daki mezarına götürdü.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve futbolculardan oluşan kalabalık grup, Ömer Sarıalioğlu'nun ölümünün ikinci yılında, Trabzon'un Of ilçesinde bulunan mezarına gitti.

2. Lig şampiyonluk kupası ve iki yıl önce kazanılan 3. Lig şampiyonluğu kupası, İstanbulspor forması ile birlikte Ömer Sarıalioğlu'nun mezarına konuldu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen dualar ile ziyaret sona erdi.


- Sarıalioğlu: "Bu kupa amcama İstanbulspor'un hediyesi"


İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, eski başkanın kabri başında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün en mutlu günlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Bu İstanbulspor ile ikinci kupamız. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha nice kupaları buraya getireceğiz. Çocukların hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Buraya geldiler, bizi kırmadılar. Çok mutlu olduk." dedi.

Vefat eden eski başkan Ömer Sarıalioğlu'nun en büyük hedeflerinden birinin takımı TFF 1. Lig'de görmek olduğunu belirten Ecmel Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Bu kupa amcama, İstanbulspor'un hediyesi. Amcamın ruhu şad olsun. Ne mutlu bize ki böyle bir altyapı bıraktı. Bunu da elimizden geldiğince değerlendirmek istiyoruz. İyi futbolla, iyi skorlarla iyi bir ekiple devam ediyoruz."

Ömer Sarıalioğlu'nun ölmeden önce söylediklerinin tek tek gerçekleştiğinin altını çizen Ecmel Sarıalioğlu, "Ömer Başkan 'önce tesisleri yapalım, altyapımızı kuralım başarılar gelir' dedi. Başarılar da yavaş yavaş geliyor, inşallah daha da iyi olacak. Hedeflerimiz büyük. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.




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