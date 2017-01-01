Kadın polis sözlüsünün tabancasından çıkan kurşunla yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kadın polis memuru, meslektaşı olan sözlüsünün tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli T.Y.G, kendisiyle aynı şubede görev yapan sözlüsü C.K'nin Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki evine geldi. T.Y.G'nin kılıfıyla çıkardığı silahını masanın üstüne koyduğu sırada ateş alması sonucu C.K. yüzünden yaralandı.
Evde bulunan C.K'nın yakınları ve T.Y.G. 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı C.K, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Göreve yeni başladığı öğrenilen T.Y.G, olay yerine gelen meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Evde inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.