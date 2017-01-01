Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat ve Soğancılar mahallesindeki bazı adreslerde silah bulunduğu yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ikametgahlara baskın yaptı.
Adreslerdeki aramada 43 tabanca gövdesi, 119 tabanca şarjörü, 4 tabanca namlusu, 58 tabanca sürgüsü, 47 tabanca parçası, 3 av tüfeği, 1 tüfek parçası, 534 kurusıkı tabanca fişeği, 48 boş kovan, 76 havai fişek, 7 işaret fişeği, 17 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K ve M.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli F.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.