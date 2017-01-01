Batı Akdeniz için meteorolojik uyarı

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'un bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz bölgesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların gece saatlerinde kadar Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli şekilde yağacağı kaydedildi. Batı Akdeniz'de rüzgarın ise orta kuvvette eseceği vurgulandı.



