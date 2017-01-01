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Mezarlığa bırakılan bebek Gaziantep'te yaşama tutundu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:55
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GAZİANTEP (AA) - Kilis'te mezarlığa bırakılan 45 günlük bebek, Gaziantep'teki bir özel hastanede geçirdiği ameliyatın ardından hayata tutundu.

Bebeğin ameliyatını yapan Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 acil servisten aldıkları bilgiye göre bebeğin Kilis'te mezarlıkta 1-2 günlükken ağlama sesi üzerine bulunduğunu söyledi.

Bebek kendilerine geldiğinde 30 günlük olduğunu anlatan Yayla, 15 gündür de tedavisini sürdürdüklerini belirtti.

Bebeğin doğduktan sonra belki 1 gün, belki daha az bir süreyi mezarlıkta geçirdiğini dile getiren Yayla, kontrol için getirdikleri Kilis Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu beyinde hidrosefali denen su toplama hastalığı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Hastanede bebeğin beynine bu suyu alabilmek için takılan şantın bir süre sonra çalışmadığını belirten Yayla, "Şant çalışmayınca çocuğun şuuru kapanıyor. Buna bağlı sara krizleri başlıyor. Bunun üzerine bebek bize getirildi. Bebek geldiğinde genel durumu kötüydü, şuuru kapalıydı ve sürekli sara krizi geçiriyordu. Yaptığımız tomografi ölçümleri sonrasında önce genel durumunu düzelttik. Hemen asıl problem beyindeki su toplamasını azaltmak, basıncı düşürmek adına yeni bir şant planlandı ve daha sonra şantını değiştirdik. İzleyen günlerde çocuğun genel durumu düzeldi. Sara krizleri durdu. 3-4 gün sonra da beslenmeye başladı." diye konuştu.

Son kontrolde bebeğin beynindeki şantın çalıştığını gördüklerini aktaran Yayla, "Kontrol tomografilerinde beyindeki basıncın düştüğünü, suyun azaldığını gördük. Tabii bu, genel durumu itibariyle düzeldiğini büyük bir hayati tehlikeyi atlattığını bize gösteriyor." dedi.


- "Devlet sahip çıktı, tedavisini yaptırdı"


Yayla, bebeğin kafasının şu anda arkaya doğru büyük olduğunu dile getirerek, bunun geldiğinde daha büyük olduğunu, suyun azalmasına bağlı küçüldüğünü kaydetti.

Yayla, şunları ifade etti:

"Ameliyat oldu, bu iş bitti anlamına gelmiyor. Şant değişme, şant tıkanma, bunlar devam eder. Hayat boyu devam eder. Bizim açımızdan sevindirici olan bu bebeği tekrar yaşama döndürmekti. Bu hastalığın doğuştan olduğunu düşünüyoruz. Beyinde yapısal bir su toplama var. Bebek bize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla geldi. Şükür ki devlet bu çocuğa sahip çıkmış, tedavisini yaptırmış oldu. Tabii tekrar devletin himayesinde."

Yayla, bebeğin iyi bir bakımla şu ankinden daha iyi bir hale gelebileceğini sözlerine ekledi.

"Zeynep" isimli bebeğin Türk uyruklu olduğu öğrenildi.

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