Türk ve Suriyeliler için meslek edindirme kursu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde vatandaşlar ve Bayırbucak Türkmenleri için meslek edindirme kursu açıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata, Valilik koordinasyonunda Yayladağı Kaymakamlığınca yürütülen Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında eski TEKEL kampında kurulan ayakkabı atölyesini açtı. Atölyeyi gezen Ata, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atölyede usta öğretici olan Ali Heyr (52), yaptığı açıklamada, mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Heyr, 35 yıldır ayakkabıcı olduğunu belirterek, "Bu imkanı bize sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Ayakkabı atölyesinde Yayladağın'da yaşayan hem ilçedeki kardeşlerimize hem de Bayırbucak Türkmenlerine ayakkabı yapımını öğretiyoruz. Kardeşlerimiz hem meslek öğreniyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar." dedi.

Ayakkabı üretiminde 25 kişinin çalıştığını belirten Heyr, sayının artacağını kaydetti.

Meslek edindirme kursuyla açılan ayakkabı atölyesinde farklı ebat ve büyüklükte günde bin 200 çift ayakkabı üretiliyor.



