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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, dünyada ihracatı yapılan üç makine halısından 2'sinin Gaziantep'ten ihraç edildiğini belirterek, hedeflerinin tüm kategorilerde daha da yükselmek olduğunu söyledi.

Kaplan, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Domotex Turkey Halı Fuarı'nda, Türkiye'nin 14 milyar dolarlık halı ve zemin kaplamaları ihracatında Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını anımsattı.

İhracatı artırmak ve daha başarılı olmak için büyük emek verdiklerini aktaran Kaplan, "Dünyada ihracatı yapılan üç makine halısının 2'sini biz ihraç ediyoruz. Hedefimiz tüm kategorilerde daha da yükselmektir. Geçtiğimiz 2015 ila 2016 yılında tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi bizim sektörde de ihracatta bir düşüş yaşadık ama 2017 yılında sektörümüz yükselişe geçti. İnşallah 2017 yılında 2 yılda yaşadığımız düşüşü kapatır, yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz." ifadesini kullandı.

Kaplan, yaşanan bazı aksaklıkların kendileri için büyük tecrübe olduğunu, bundan sonra yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini daha iyi anladıklarını belirtti.

Son iki yılda dünya halı pazarını daha iyi analiz ettiklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Dünyanın dev alışveriş marketlerinin hemen hemen hepsine mal satabiliyoruz. Bu yıldan itibaren sektörümüz yatırım yapmaya, büyümeye başlamıştır. Bu da demektir ki önümüzdeki yıllarda daha çok istihdam daha çok ihracat demektir. Çünkü halı sektörünün bütün ham maddeleri ithal olmasına rağmen yüzde 50’yi geçmiyor kalan yüzde 50 katma değer yurt içinden karşılanıyor. Ayrıca Gaziantep ihracat istihdamının yüzde 25’ini tek başına halı karşılıyor."

Kaplan, fuarın gelecek yılda düzenleneceğini ve fuarın sektöre kente büyük katkı sağladığı inancı içinde olduklarını kaydetti.