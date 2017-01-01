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Sakarya'daki terör davasında karar

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:05

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK üyeliği ve örgüt propagandası yapma suçlamasıyla yargılanan iki sanığa ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İlyas Kolbudak hazır bulundu. Diğer sanık Emin Karaaslan ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Karaaslan savunmasında, emekli olduğunu belirterek, inşaat işlerinde çalıştığını söyledi.

Olay tarihlerinde Sapanca ilçesinde inşaat şantiyesinde çalıştıklarını aktaran Karaaslan, "Yeni akıllı telefon almıştım, interneti vardı. Şantiyedeki arkadaşlar telefonu kullanıyordu. İddia edilen terör örgütü liderinin, örgütün sözde Kürdistan bayrağının fotoğraflarını ben paylaşmadım. Ben telefon kullanmayı bile beceremiyorum. Telefonda gördüğümde gazete haberleri zannediyordum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık İlyas Kolbudak da sanık Emin Karaaslan ile Sapanca ilçesindeki şantiyede beraber çalıştığını dile getirerek, "Sosyal medyadaki paylaşımları ben yaptım. Sur ve Cizre'deki katliamları paylaştım. PKK'yı övmek için yapmadım. Aksine bunların katliamlarını göstermek için yaptım. Suç olduğunu bilseydim, paylaşmazdım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatini, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasına ilişkin savunmasını yapan sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Karaaslan ve Kolbudak'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatine karar verdi. "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan ise ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen sanıkların, tutuklu bulundukları süre ve ceza miktarları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmedildi.

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