Koylar güzel kalsın diye, "DTO Marmaris" nöbette

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MUĞLA (AA) - Türkiye'nin doğal güzellikleriyle bilinen Güney Ege'deki Marmaris, Gökova ve Hisarönü körfezlerinin korunması amacıyla, "DTO Marmaris" adlı sıvı ve katı atık toplama teknesi, 6 ay sürecek görevi için Muğla Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hibe ettiği İstanbul ve Marmara, Ege, AKdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi tarafından atık toplama teknesine dönüştürülen "DTO Marmaris" eşsiz koylar temiz kalsın diye yatlardan sıvı ve katı atıkları toplayacak.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 5 yıllığına tahsisi yapılan atık toplama "DTO Marmaris" teknesi, daha önceki 2 yılda olduğu gibi, 3. yılda da bakımları yapılıp belediye yetkililerine teslim edildi.

Altı ay boyunca "DTO Marmaris", mavi tura çıkan teknelerin katı ve sıvı atıklarını alarak bertaraf tesislerine gönderecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Hasan Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, teknenin 6 ay süreyle görev yaptıktan sonra bakımlarının yapılması için kendilerine geri verildiğini belirtti. Mengi, teknenin bakımını yaptıktan sonra belediyeye teslim ettiklerini bildirdi.

Mengi, "Tekne, Gökova, İngiliz Koyu ve Yedi Adalar civarında yatlardan katı atık toplayacak. Teknemiz 12 bin litre gri su, 2 bin litre sintine suyu alma kapasitesine sahip." dedi.

-"Yaz boyunca 20 bin yat geziyor koylarımızda"

Mengi, Marmaris, Hisarönü, İçmeler, Turunç, Bozburun, Datça, Palamütbükü, Akyaka'ya otomasyon cihazları verdiklerini hatırlattı.

Sorunlarının yüzde 80'ini çözmüş bir Marmaris olduğunu açıklayan Mengi şunları ifade etti:

"Bu civardaki gezen teknelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu güzelliklerin kirlenmesini önleyemiyoruz. Çevre bilincini oluşturmak lazım. Mavi kart projesi Dünya'ya örnek bir proje. Çevremizi koruyacağız ve kullanacağız. Yaz boyunca 20 bin yat geziyor koylarımızda."

-"Dünyanın bu güzelliklerden vazgeçmesi mümkün değil"

Mengi, yat turizminde güzel günlerin geleceğine inandığını belirterek, "Ruslar geri dönüyor. Yabancı sayısı azalsa da yerlinin ilgisini görüyoruz. Dünyanın bu güzelliklerden vazgeçmesi mümkün değil. Bakanlığımız ve sektör kendini güncelliyor. Gökova ve Hisarönü koyları temizlenecek yaşadıklarımızdan ders çıkartarak daha güzel günler görmek mümkün." diye konuştu.