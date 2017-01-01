Denizde fenalaşan turist hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzmek için denize giren Rus turist fenalaşarak, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesinde bulunan bir otelde tatil yapan Sergei Bainov (52) otelin sahilinden eşi ile denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan ve boğulma tehlikesi geçiren turist, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Olay yerine gelen ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Bainov, hayatını kaybetti.
Bainov'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.