KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş RMK Marine, Galatasaray'ı 63-52 yendi.
Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maçı hakemler Selçuk Kaçın, Erdener Atalan ve Serkan Cengiz yönetti.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-8 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 30-23'lük üstünlükle girdi.
Maçın üçüncü periyodunu da önde götüren Beşiktaş RMK Marine, skoru 47-38'e getirdi.
Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 63-52 kazandı.
Takımlar arasındaki ikinci maç yarın yapılacak.