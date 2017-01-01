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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:24


KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş RMK Marine, Galatasaray'ı 63-52 yendi.

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maçı hakemler Selçuk Kaçın, Erdener Atalan ve Serkan Cengiz yönetti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-8 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 30-23'lük üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü periyodunu da önde götüren Beşiktaş RMK Marine, skoru 47-38'e getirdi.

Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 63-52 kazandı.

Takımlar arasındaki ikinci maç yarın yapılacak.

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