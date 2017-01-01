Alanya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilde 23 kilo 904 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki yol uygulamasında Tekirdağ plakalı bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği 'Esco' adlı köpekle yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında 23 kilo 904 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.A. (45) gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.