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Sakarya'da FETÖ/PDY davası

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:37

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüte finansman sağlamak" suçlarından dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Habibe Kılınç, Zahide ve Musa Soylu, Nurseda Arı ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanıklara, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özeti okundu.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen öğretmen sanık Musa Soylu, savunmasında, "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

ByLock tespit tutanağını kabul etmediğini belirten Musa Soylu, "Yaklaşık 20 yıldır öğretmenim ihraç edildim. Bank Asya'daki hesabı çocuğumuzun okul taksitini ödemek için açtım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Zahide Soylu da "Bylock" indirmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Rehabilitasyon merkezinde çalışırken sanık Habibe Kılınç ile tanıştığını anlatan Zahide Soylu, "Kendisi sosyal hizmetlerde çalışıyordu. Çalıştığım kuruma gelip öğrencilerle ilgili bilgi alıyordu. Habibe Kılınç telefonuma tefsir programını yükleyeceğini söyledi ve yükledi. Bu yüklediği program 'ByLock' mudur bilemem. Bu yüklenen programı hiçbir şekilde açmadım ve bakmadım. FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Adalete inanıyorum ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Habibe Kılınç ise "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "Çocuğumu fiyatının düşük olması nedeniyle Fatih Kolejinde okuttum. Başka bir amacının olmadı. 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğum için öğretmenlik görevime son verilmişti. Bir dönem özel kurumlarda çalıştım. Bunlardan birisi Bank Asya ile çalışıyordu. Hesabı bunun için açtım. Herhangi bir talimatla bankaya para yatırmadım. Sanık Zahire Soylu'nun ifadelerine gelince, onun telefonuna 'ByLock'u indirmedim ve yüklemedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Kılınç, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talip etti.

Sanık, KHK ile ihraç edilen öğretmen Nurseda Arı da "ByLock"u 15 Temmuz'dan sonra duyduğunu, hiç indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Birikimini faizsiz olduğu için Bank Asya'ya yatırdığını ve daha sonra araba almak için çektiğini, talimatla hareket etmediğini savunan sanık Arı, suçlamaları kabul etmediğini, beraatını istediğini söyledi.

Sanıkların avukatı da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve "ByLock" konuşma içeriğinin Emniyet Müdürlüğünden istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" yazışma içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasına, duruşmaya katılmayan sanık Hatice Ayfer'in bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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