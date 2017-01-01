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Hatay'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:40

HATAY (AA) - Hatay Valiliğinden Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde olası terör olaylarının önlenmesi, bölücü terör örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması amacıyla bazı bölgelerin 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yonsul Mahallesi, Karacaören Yayla, Seydihan Yayla, Denizoluğu Yayla, Kabakçıyeri Yayla, Sarıkaya Yayla, Çınaryurt Yayla, Küllü Yayla, Ağaoluk Yayla, Ağaçoluk Yayla bölgeleri ile bölgenin kırsalında kalan alanlarda 23 Mayıs 2017 Salı günün saat 00.01 itibaren 01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 23.59 dahil olmak üzere 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları açısından belirtilen süre içerisinde yukarıda adı geçen bölgelere girmeleri yasaktır."

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