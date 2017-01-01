Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından "Kız ve Erkek Çocuklar İçin Eşitlik: Çocuk Evlilikleriyle Mücadele Projesi" hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle kız çocuklarının eğitimden koparılmaması ve erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında pek çok kız çocuğunun toplumsal ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılmasına sebep olan engellerin ortadan kaldırılması ve çocuk evlilikleriyle mücadele çalışmalarına destek sağlanacak.

İki yıl sürecek proje için 40 eğitmen, hizmet sağlayıcı, rehber öğretmen ve muhtara, sağlık, belediye ve müftülük çalışanları ile güvenlik güçlerine 3 günlük eğitimler verildi.

Ebeveynlerin de bilgilendirilmesi öngörülen proje çerçevesinde, çocuk yaşta evliliklerin ihbar edildiği "444 27 00" hattı da aktif olacak.

Projeyle, "evlenmiş kız çocukları"na da gerekli hukuki ve psikososyal desteğin sağlanması planlanıyor.



