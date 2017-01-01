SMA hastası Eymen bebek, hayat mücadelesini kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 8,5 aylık Eymen Çapkın, hayatını yitirdi.
Metin (32) ve Neziha Çapkın (31) çifti, ilk bebekleri 8,5 aylık Eymen'i rahatsızlanması sonucu hastaneye götürdü. Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doktorlar Eymen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, ailesi tarafından alınarak, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada Eymen bebeğin annesi Neziha Çapkın, bebeğin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Eymen Çapkın, helallik alınmasının ardından vatandaşların ve babasının omuzlarında getirildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Eymen Çapkın'ın tedavisi için şehirdeki futbol kulüplerinden, yardımseverlerden Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatılmıştı.