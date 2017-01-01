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Hükümlü ve tutukluların emekleri gün yüzüne çıktı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:04

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, açık ve kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların yaptığı el işi ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Palandöken ilçesindeki Necil Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, cezaevlerinde kalan kadın, erkek tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde yaptığı el emeği göz nuru çalışmalarının sergilendiğini söyledi.

İnal, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi (HEM) destekleriyle mahkumlara çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlendiğini belirterek, "Cezalandırmanın iki amacı var, birinci amaç caydırıcılık yani bir daha suç işlememesi, ikincisi ise suç işleyenleri ıslah etmek. Suç işleyenin cezasını çekip ıslah olarak bir daha suç işlememesini istiyoruz." dedi.

Kentte, H ve T tipi 2 kapalı ceza infaz kurumu ile 2 açık cezaevi olduğunu anımsatan İnal, sergilenen el emeği ürünlerin genellikle kapalı cezaevindeki mahkumlarca üretildiğini dile getirdi.

İnal, HEM desteğiyle okuma yazma, Osmanlı Türkçesi, ebru, temel bilgisayar, okur yazarlık, tezhip ve terzilik gibi kurslar açtıklarını da ifade ederek, "Atatürk Üniversitesi yardımıyla cam şekillendirme, dökümcü gibi kurslarımız açıldı. 2016 yılında 17 kurs açılmış olup bu kurslardan 218 hükümlü ve tutuklu yararlandı." diye konuştu.

Bu kurslardaki amaçlarının tutuklu ve hükümlülerin bireysel gelişimine katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken İnal, şöyle devam etti:

"Şu an 209 hükümlü devam eden kurslarımızdan faydalandırılıyor. Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Toplum Sağlığı Merkezi ve ihtiyaç duyulan kurumlarla iş birliği yaparak mahkumlara konferans verdik. Ayrıca hükümlülerin eğitim hayatına devam etmesi kapsamında 114 hükümlü açık lise, 29 ortaöğretim, 14 okuma yazma, 8'i açık öğretim fakültesine devam ediyor."

İnal, sergiden elde edilen gelirlerin mahkumların bütçelerine katkı sağlayacağını da belirterek, "Umarım hüküm giyen vatandaşlar tekrar cezaevine girmez. Bu ıslah meselesi olur ve toplumda asayiş sağlanmış olur." ifadesini kullandı.

Açılışa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile çeşitli kurumların amirleri de katıldı.

Protokoldekiler, konuşmaların ardından sergiyi gezip tutuklu ve hükümlere destek olmak için çeşitli ürünleri satın aldı.

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