Mardin'de tarihi mezarlık, su sarnıcı ve zindan turizm açıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Dara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve Roma döneminde, "yeniden diriliş törenleri"nin yapıldığı, yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezar ve su sarnıcı ile zindan turizmin hizmetine sunuldu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, beraberindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'yla turizm haftası kapsamında merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi mezar, su sarnıcı ve zindan ziyarete açıldı.

Yaman, yaptığı açıklamada, antik kentin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünce tarihi kentin yapılan çalışmalar neticesinde hizmete açıldığına işaret eden Yaman, antik kentin ülkenin en önemli mekanlarından biri olduğunu kaydetti.

"Dara Mahallemiz ve burada tescilli olan kültür varlıklarımız, gerçekten ülkemiz için bir hazine değerindedir. O nedenler Mardin'e gelen bütün misafirlerin burayı görmelerini arzu ediyoruz." ifadesini kullanan Yaman, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Göreve ilk geldiğinde "Sabredin Mardin, ülkenin en huzurlu kenti haline gelecek" ifadesini kullandığını belirten Yaman, "Sağolsun devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız her türlü desteği verdi ve artık bölgede huzur ön planda. Mardinimiz huzurlu bir şehir haline geldi." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın da antik kenti Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istediklerini ifade ederek, "Dara gibi bizim bakir alanlarımız çoktur. Mardin kültür açısında geniş bir şehir. Bu kültürü sanatla birleştirerek daha çok artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.





















