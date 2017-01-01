Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 60,19 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,57
|60,19
|28,46
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|26,50
|25,82
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|34,00
|31,88
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|20,25
|20,25
|20,25
|HMS
|Civil Peynir
|KG
|8,00
|11,00
|8,49
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,26
|12,50
|10,60
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Müstahsil Satış