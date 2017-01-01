Giresun'daki FETÖ/PDY operasyonları

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GİRESUN (AA) - Giresun'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmalarda 483 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliğine yönelik çok sayıda soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalarda Giresun il merkezinde 380 şüphelinin tutuklandığını, 74 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini ifade eden Kaya, adli kontrol şartıyla tahliye edilen 74 şüpheli ile 339 şüphelinin adli kontrol altına alındığını halen 41 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunduğunu aktardı.

Kaya, ilçelerdeki soruşturmalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Espiye'de 13 şüphelinin tutuklandı, halen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Bulancak'ta 13 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol altına alındı, halen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Tirebolu'da 32 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol altına alındı, halen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Görele'de 8 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol altına alındı. Dereli'de 14 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Şebinkarahisar'da 17 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol altına alındı, halen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Alucra'da 7 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi, 5 şüpheli adli kontrol altına alındı."

İl merkezi ve ilçelerde olmak üzere toplam 483 şüphelinin tutuklandığını belirten Kaya, "Halen 409 şüpheli tutuklu, 74 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol şartı ile tahliye edilen 74 şüpheli ile 339 şüpheli hakkında adli kontrol uygulaması yapıldı, 55 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor, gözaltında 6 şüpheli bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kaya, soruşturmaların başladığı tarihten itibaren toplam bin 394 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını vurgulayarak, şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin mahkemelerinden alındığını, soruşturmaların halen gizlilik içerisinde yürütüldüğünü, haklarında FETÖ/PDY yöneticiliği ve üyeliği suçlarından soruşturma açılan şüphelilerden şu ana kadar 331'i hakkında atılı suçlardan kamu davasının görüldüğünü aktardı.