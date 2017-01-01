FETÖ'nün sözde "mahrem imamı" hakim karşısında

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan eski öğretmen Akif Bulut'un yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Bulut, tutuklu bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Sanık Bulut, savunmasında, isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Darbe teşebbüsünün olduğu gün düğünü için Sivas'ta bulunduğunu anlatan Bulut, "Darbe teşebbüsünün olduğu gece yapılan protestolara, demokrasi nöbetlerine katıldım. İddiaları kabul etmem mümkün değildir. Cemaatle organik bağım bulunmamaktadır. Hınıs'ta himmet topladığım ve emniyet personellerinden sorumlu olduğum iddiası gerçek dışıdır. Mahrem emniyet yapılanması içinde bulunmam söz konusu değildir." şeklinde savunma yaptı.

Bulut, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullanıp kullanmadığı şeklindeki soruya, söz konusu programı kullanmadığını ileri sürdü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık eski öğretmen Akif Bulut'un, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve Hınıs ilçesinde emniyetin mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede söz konusu delil ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanık Bulut hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.