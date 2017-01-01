ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırklareli'deki darbe girişimi davasında ara karar

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:46

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davada, ara karar verildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli Adliyesi'ne getirildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu'nun mütalaasına ilişkin kararı açıkladı.

Yeltepe, ara kararda sanıklardan Osman Nuri Yıldırım ile Salih Sakallı'nın tutuksuz yargılanmasına, Bekir Koçak, Ahmet Şahin, Emin Aksu, Eyyup Hemedan, Gökhan Bayniş, İlker Birel, Güngör Gündoğdu, Mehmet Metin Omur, Şeref Taş, Ahmet Bulutlu, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Efendi Haspolat ve Murat Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, tanıkların dinlenmesi ve davayla ilgili bazı evrakların tamamlanması amacıyla davayı 16 Ağustos'a erteledi.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


İLGİLİ HABERLER
Kesimoğlu'ndan festival sonrası teşekkür mesajı
YEREL

KESİMOĞLU'NDAN FESTİVAL SONRASI TEŞEKKÜR MESAJI
Kırklareli'nde şampiyonluk coşkusu
YEREL

KIRKLARELİ'NDE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU
Dünya Meteroloji Gününde Vali Civelek'e ziyaret
YEREL

DÜNYA METEROLOJİ GÜNÜNDE VALİ CİVELEK'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı