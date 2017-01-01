Kırklareli'deki darbe girişimi davasında ara karar

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davada, ara karar verildi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli Adliyesi'ne getirildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, Cumhuriyet Savcısı Uğur Uslu'nun mütalaasına ilişkin kararı açıkladı.

Yeltepe, ara kararda sanıklardan Osman Nuri Yıldırım ile Salih Sakallı'nın tutuksuz yargılanmasına, Bekir Koçak, Ahmet Şahin, Emin Aksu, Eyyup Hemedan, Gökhan Bayniş, İlker Birel, Güngör Gündoğdu, Mehmet Metin Omur, Şeref Taş, Ahmet Bulutlu, Dahi İbrahim Bilgiçataç, Efendi Haspolat ve Murat Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, tanıkların dinlenmesi ve davayla ilgili bazı evrakların tamamlanması amacıyla davayı 16 Ağustos'a erteledi.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



