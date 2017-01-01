Şehit Başsavcı Alper'in ölümüyle ilgili soruşturma

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DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayla ilgili "Binde bir değil milyonda bir ihtimal dahi olsa herhangi bir acaba, suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi lazım." dedi.

Altıparmak, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ziyaret ederek, başkan Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi alan Altıparmak, yaptığı açıklamada, görev yaptığı diğer illerdeki gibi Denizli'de de trafik sorununa çözüm üretmek için Kent Trafik Platformu adıyla bir platform kurduklarını, kazaların yoğun yaşandığı yerlerin tespit edilerek çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Ülke genelinde istatistiklere bakıldığında mayıs ayında kazaların daha çok yaşandığını dile getiren Altıparmak, araç kullananların çok daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Altıparmak, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Hakikaten özel bir arkadaştı bizim için. Başsavcı olmasının ötesinde bir dosttu, sırdaştı, dert ortağımızdı. Ülkeyle, milletimizle, devletimizle ilgili olarak rahatlıkla neler yapılması lazım, neler yapılıyor bunları paylaşıyorduk. İki üç gün önce beraber bir seyahatimiz olmuştu, bu manada sohbet etmiştik. Acı bir olay. Binde bir değil milyonda bir ihtimal dahi olsa herhangi bir acaba, suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi lazım. Bunu ortada bırakmak gibi şansımız yok yani. Savcılarımızın koordinasyonunda emniyetimizin teknik birimlerinin, akademisyenlerin desteği ile gayet güzel gidiyor. Ama detay konusunda da şu an bir şey söylemem mümkün değil."

Gazetecilerin, Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı açılan soruşturmalarla ilgili sorusu üzerine de Altıparmak, "Kimin ne niyette olduğuna bakmak lazım. Bir gerçeği mi arıyoruz yoksa tehdit etmeye veya korkutmaya yönelik bir şey mi arıyoruz ona bakmak lazım. Ülkede panik yaratmaya yönelik iş yapan insanları korkutmaya yönelik bir kaygı veya daha doğrusu kasti birtakım şeyler olabilir, buna dikkat etmek lazım. Biz doğrunun peşindeyiz." ifadelerini kullandı.