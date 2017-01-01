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Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:01
Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da özel halk otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.İ yönetimindeki 15 M 0020 plakalı özel halk otobüsü, Burdur-Tefenni karayolunda yolcu almak için durduğu sırada kaldırıma çıkarak İl Özel İdaresi Yerleşkesinin bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile isimleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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