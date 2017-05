Nusaybin'de 4 park hizmete açıldı

MARDİN (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 4 park törenle hizmete açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 8 Mart Mahallesi'ndeki Nusaybin-Kocaeli Kardeşlik Parkı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 4 ilçe belediyenin ortak projeler yürüttüğünü kaydetti.

Mardin'e hizmet için harcanmak üzere 600 milyon liralık bir bütçe hazırladıklarını belirten Yaman, "Eğer yetmezse de borçlanacağız. Artık şuna inanın öyle dağa taşa harcayacak bu ülkenin hiç parası yok. Bu para sadece siz öğrencilere, siz gençlere, siz Nusaybinlilere, siz değerli hemşerilerimize harcanacak ve harcanıyor. Her şey sizin için olacak." ifadesini kullandı.

Kentin 4 bin 700 kilometrelik yol ağının olduğunu, 1 Haziran'dan itibaren bu yollarda sıcak asfalt çalışmasına başlayacaklarını aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Bu sene inşallah 750 kilometresini yapacağız. Diğer kalanı stabilize yapıyoruz. İnşallah bir kaç sene içerisinde artık bizim bütün kırsal mahallelerimiz dahil sıcak asfalta kavuşacak. Başkanım da destek veriyor. Artık her mahallemize çocuk parkı, her mahallemize park her mahallemize taziye evleri planladık. İnşallah bu hizmetleri yapacağız."

- "Topraklar uzak olabilir ama gönüller yakın"

Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da insanlarının onurlu, mutlu, sağlıklı bir hayat sürmesinin en büyük hedefleri ve amaçları olduğunu dile getirdi.

Herkesin değerli olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Yaratılanı severiz yaratandan ötürü, kardeşliğimizden ötürüdür. Yoksa Kocaeli nere Nusaybin nere. Topraklar uzak olabilir ama gönüller yakın." şeklinde konuştu.

"Bu hizmetler gönül köprüsü kurmak içindir." diyen Karaosmanoğlu, "Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek içindir. Biz insanımızı seviyoruz, halkımızı seviyoruz ve ülkemizi bir bütün olarak görüyoruz. Bu ülkenin her köşesinde yaşayan insanlar bizim için değerlidir, kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin, Dargeçit, Derik ve Mazıdağı ilçe belediyeleri ile kardeş olduklarını ifade eden Karaosmanoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mardin'de yapacağımız yatırımlar 20 milyona yaklaşıyor. Helal olsun kardeşlerimize. Daha güzellerini yapacağız inşallah. Artık parklarımız Avrupalıların parklarından daha güzel olacak. Daha güzel okullarımız, daha temiz hastanelerimiz olacak. Köprülerimiz, kavşaklarımız her şeyimiz çok daha güzel olacak. Yeter ki biz birlikte olalım, kardeş olalım. Bu ülkenin vatandaşı olmak, bu bayrağın altında hep birlikte kardeş olmaktan daha güzel bir şey yok."

Nusaybin Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal da ilçe halkının yıllardır ulaşamadığı hizmetlere kavuşmaya başladığını anlattı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karışılanması için durmadan çalıştıklarını aktaran Baysal, "Belediyemize gelen her kuruş kamu kaynağının ve mali imkanların sadece vatandaşlarımızın hizmetine sunmak ve belediyemizin bütün imkanlarının daha iyi yaşanabilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle uğraşmaktayız. Bu 4 parkımızdan biri yörede ilk olacak şekilde engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Yaman ve Karaosmanoğlu törenin ardından açılışlarını gerçekleştirdikleri parkları inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.