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Hatay'daki silah kaçakçılığı operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:07

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde eş zamanlı yapılan ve 946 av tüfeğiyle çok sayıda kuru sıkı tabanca ile silah malzemeleri ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 farklı adreste eş zamanlı yaptıkları operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.A, H.B. ile İ.B ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.B ve İ.B. tutuklanırken M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'daki operasyonda Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde 6 depoda 946 av tüfeği, bin 662 av tüfeği fişeği, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ile 198 fişek, 207 kuru sıkı tabanca, 2 akrep tipi kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 ses fişeği, 92 av tüfeği namlusu, 383 dipçik, 13 av tüfeği şarjörü, 88 kundak, 7 av tüfeği gövdesi ile 400 gram "takoz esrar" ele geçirilmişti.


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