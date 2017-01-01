Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker, Özer Hurmacı, Olcan Adın, Vaz Te, Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N’sakala, Guerrier, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Fernandes, Taha Yalçıner, Vagner Love
Gol: Dk. 11 Miguel Lopes (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. Gassama (Aytemiz Alanyaspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
2. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Kadir Keleş'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Olcan Adın topa yükseldi. Adın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
9. dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Özer Hurmacı'nın kaleye sert şutunda top kaleci Zlamal'dan sekerek Vaz Te'nin önünde kaldı. Oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyuna alanına geri döndü.
11. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan Adın'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Miguel Lopes'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
38. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Miguel Lopes'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa yükselen Olcan Adın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.