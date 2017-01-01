Eski emniyet amirinin "FETÖ/PDY" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Sevgin Kahraman'ın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kahraman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Sanık Kahraman, savunmasında, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olmadığını, iddianamede bu yöndeki tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

İddianamede adı geçen tanık Mehmet A'nın verdiği ifadede bahsettiği tarihte ülke dışında olduğunu belirten Kahraman, "Kesinlikle 'ByLock' kullanıcısı değilim. Sadece basından duydum. İddianamede yer alan 'ByLock'la ilgili bilgiler gerçek dışıdır. Ben 2011 ile 2014 yılları arasında yurtdışında görevdeydim." diye konuştu.

Kahraman, FETÖ/PDY ile her hangi bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık eski emniyet amiri Sevgin Kahraman'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Kahraman hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.