Kahraman Olgaç 9. Anma Satranç Turnuvası başladı

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ADANA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Kahraman Olgaç 9. Anma Satranç Turnuvası Adana'da başladı.

TFS Başkanı Gülkız Tülay, Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Olgaç'ın eski federasyon başkanı ve Adanalı olduğunu anımsattı.

Adana'nın satrançta önemli değerlere sahip olduğunu ifade eden Tülay, kentin, Türk satranç tarihi denildiğinde ilk akla gelen illerden biri olduğunu belirtti.

Tülay, şunları söyledi:

"Türk satranç tarihini araştırmak için çalışma başlattık. Bu konuyla ilgili yönetim kurulu üyemiz Ahmet Haznedaroğlu başkanlığında bir ekip kuruldu. İki aydan beri çalışma yapıyorlar. Bu çalışma kapsamında bugünkü durakları da Adana'ydı. Çok önemli söyleşilere başladılar. Adana Türk satrancında çok önemli bir yere sahip. Sizler çok değerlisiniz ve böyle bir merkezle taçlandığınız için emeği geçenlere teşekkür ederim."

Merkez Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de satrancın muhakeme ve düşünce gücünü geliştiren değerli bir spor olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 96 yaşındaki Mehmet Emin Güzelsoy'a 70 yıldır satranca katkı sunduğu için plaket verildi.

Farklı yaşlardan yüz oyuncunun katıldığı turnuva, 5 gün devam edecek.