GÜNCELLEME - Hatay'daki FETÖ/PDY operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel güvenlik çalışanının bulunduğu zanlılar adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 6 zanlıdan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada operasyon kapsamında 2 kişinin de arandığı öğrenildi.