Tekirdağ'da engelliler korosu konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, engellilerden oluşan "Engelsiz Yaşam Korosu" konser verdi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen konserde, zihinsel ve bedensel engelli 30 vatandaşın yer aldığı koro, Türk Halk Müziği eserleri icra etti.
Müzikseverler, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak "Çanakkale Türküsü", "Hey Onbeşli" ve "Bahçe Duvarından Aştım" gibi türküleri seslendiren koroyu ayakta alkışladı.
Koronun şefliğini ise Hasan Sezai Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı Necmi Özgül yaptı.
Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, konserin ardından yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların fark edilmesi ve toplumdan dışlanmaması gerektiğini kaydetti.