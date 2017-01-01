Tedavi edilen kızıl akbaba ve çakal doğaya salındı

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BURDUR (AA) - Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kızıl akbaba ve çakal doğal ortamlarına bırakıldı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce saldırıya uğrayarak yaralanan kızıl akbaba ile hasta olarak merkeze getirilen çakalın tedavisinin tamamlandığını belirtti.

Kızıl akbabanın, Avrupa'da kanat açıklığı bakımından ikinci büyük hayvan olduğunu ifade eden Yılmaz, hayvanların artık doğal ortamlarında yaşamlarına devam edeceğini kaydetti.

Merkezde tedavi gören çeşitli hayvanlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Milli parklarla yapılan çalışmalar neticesinde tedavi gören, bakımı devam eden yaban hayatına dair kuşlarımız, hayvanlarımız var. Bunlar da tedavisi tamamlanınca, doğal ortamında yaşayacak hale geldiklerinde doğal yaşamına salınıyor. Gelemeyenlerin de burada bakımlarına devam ediliyor."

- "Antrenman yaptırdık"

Merkez sorumlusu Öztürk Sarıca da kızıl akbabanın kendilerine ilk getirildiği zaman beslenemez durumda olduğunu anlattı.

Sarıca, "Kızıl akbaba tedavi sonrasında yaşama tutundu. Onu büyük kafese alıp uçuş antrenmanları yaptırdık. Kanatları yeterince güçlendikten sonra doğaya saldık. Kızıl akbabanın tedavisi 1 yıla yaklaştı. Çakal ise 9 aydan beri bizdeydi. Merkezimize yavru olarak gelmişti. O da çok hızlı bir şekilde büyüdü ve yabaniliğini kaybetmedi. Saldırganlığının artması üzerine doğal ortamına bıraktık." diye konuştu.