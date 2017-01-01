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MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:04
MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi

MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Mezunların bundan sonraki meslek hayatlarında ülkesine, vatanına, milletine önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirten Çiçek, gerek toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde gerekse sağlıklı hayatın devam ettirilmesinde sağlık çalışanlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Etik kurallar içerisinde insan odaklı insan sevgisi ile çalışılması gerektiğine değinen Çiçek, "Farklılıkları dikkate almadan insan sevgisini göz önünde bulundurarak bilginizi, deneyiminizi, uygulamanızı yapmalısınız. İnsana değer vermek, bilgisini, deneyimini kullanarak insanın acısını gidermektir. Onun için hepinizin Hipokrat yeminine bağlı kalacağınıza inanıyorum. Bugün Tıp Fakültemizden mezun oluyorsunuz, yani bir miladı gerçekleştiriyorsunuz." diye konuştu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

En önemli misyonlarının dünya standartlarında öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Harmandar, bu nedenle son dönemde Tıp Fakültesini tercih eden öğrenci sayısında da artış yaşandığını dile getirdi.

Fakültelerinde mesleğini dünyanın her yerinde icra edebilecek nitelikli hekim yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Harmandar, şunları kaydetti:

"Bu yolda yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı da öğretim kadrosundaki hocaları ayrı ayrı kutluyorum. Mezun olan yeni doktorlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim. Eğer biz ülkemize, vatanımıza, milletimize ve insanımıza hizmet etmek istiyorsak sağlıklı bir toplum yetiştirmek zorundayız. Bu anlamda sağlıklı toplum yetiştirmek için yeni mezunlarımız kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir."

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Amir Çiçek, fakülteyi birincilikle bitiren Burcu Gündüz'e diplomasını ve hediyelerini verdi. Gündüz, daha sonra Vali Çiçek, Rektör Harmandar ve Fakülte Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ile mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Törende, Yunanistan Hipokrat Kurum Başkanı Anstotalen Patitis tarafından mezun olan öğrencilere Hipokrat resmi ve yemini bulunan belge hediye edildi

Yunanistan'dan gelen Hipokrat Derneği üyesi Minas Chatziantoniou ile öğrenciler törende orjinal hipokrat yeminini canlandırdı.

Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Nevres Hürriyet Aydoğan ile öğrenciler hekimlik andını okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı. Daha sonra öğrenciler salonda keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu aileleri ile paylaştı.

Törene Vali Çiçek'in yanısıra CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile protokol üyeleri, öğrencilerin aileleri katıldı.

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