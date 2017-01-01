Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle irtibatı olduğu belirlenen çoğunluğu kadın 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.