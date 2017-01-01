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Evkur Yeni Malatyaspor kupasını aldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:47


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, kupasını aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbolcular ve yöneticiler, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde üstü açık otobüse binerek şehir turu attı.

Taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan otobüs, yoğun kalabalık arasından yavaş yavaş ilerleyerek Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanındaki kutlama alanına ulaştı.

Tören alanına giren futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler buradaki kalabalığı selamladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, burada yaptığı konuşmada, takıma katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Malatyaspor'un büyük emek vererek Süper Lig'e çıktığını anlatan Çalık, "Binlerce kere şükürler olsun ki futbolcularımız, yöneticilerimiz ve Malatya'mız hedefine koyduğu Süper Lig'e çıktı. Malatyaspor'un şampiyonluğunda emeği geçen bütün futbolcularıma, teknik heyetimize, masöründen hocasına kadar bütün kardeşlerime ve taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.


- "Hak ettiği yere geldi"


Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ederek, "Sevgi sepetini Malatya'ya getirdim, onları sizlere aktarıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun selamları, başarı dileklerini de özellikle ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır ise bugünün kendileri için bayram olduğunu belirterek, çok önemli bir başarıya imza atıldığını kaydetti.

Bu başarıyı hiç kimsenin küçümsemesini isteyen Çakır, "Süper Lig'e çıkmak kolay değil, dolayısıyla bunun kıymetini, değerini iyi bilmemiz lazım. Bütün futbolcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük mücadele verdiler. Bize düşen bu takımın arkasında durmak. Herkesin bu takıma sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Adil Gevrek de üzücü bir haberle sarsıldıklarını belirterek, Osmaniye'de, PKK'lı teröristlerle Amanos Dağları'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine, Malatya'ya ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Şehit haberi dolayısıyla konser programını iptal ettiklerini aktaran Gevrek, takımlarına bugüne kadar destekte bulunanlara teşekkür etti.

Gevrek, elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, Süper Lig'de kalıcı olmak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Evkur Yeni Malatyaspor takımına madalyaları ve kupası verildi.

Kupayı havaya kaldıran futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

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