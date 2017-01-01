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GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:58
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan O.D, E.D, B.U, O.U, M.Ü, Ö.Ş, O.G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, E.D, M.Ü, O.G.G. tutuklanırken, O.D, B.U, O.U, Ö.Ş, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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