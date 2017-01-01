GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan O.D, E.D, B.U, O.U, M.Ü, Ö.Ş, O.G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, E.D, M.Ü, O.G.G. tutuklanırken, O.D, B.U, O.U, Ö.Ş, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



