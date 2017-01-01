ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde şarkıcı Mustafa Ceceli'nin vereceği konser, yağmur sebebiyle iptal edildi.
Alanya Belediyesi yetkilileri, 17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde Alanya Belediye Binası arkasında sahneye çıkacak olan Mustafa Ceceli konserinin aşırı yağış üzerine iptal edildiğini açıkladı.
Konser nedeniyle alan gelen bazı vatandaşların yağmura rağmen alanı terk etmediği görüldü.
Festivalin ilk gününde Candan Erçetin, ikinci gününde ise Zara sahne almıştı.