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MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Son 5 maçta yakaladığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, futbolcularının oynadıkları oyundan zevk aldığını söyledi.

Buruk, iki takımın da üst sıralara tırmanma hedefi olduğunu aktararak, "Bizim hedefimiz ilk 7'de yer almaktı. Alanyaspor da sahaya kazanmak için çıktı. İlk yarısı zaman zaman istediğimiz gibi gitmedi. İlk yarıda rakibimize 2 pozisyon verdik. İkinci yarıda rakibimizin 3-5-2 sistemine dönmesi ofansif olarak bizim üstümüze gelmesine yol açtı. Oyunun bir bölümünde kendi kalemize fazla yaslandık. Özellikle ikinci golü bulduktan sonra oyunu çok doğru oynadık ve çok fazla kaleye gittik. Daha fazla gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının gösterdikleri performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, "Maçın sonuna kadar sahada ayak basmadık yer bırakmadılar. Son 5 maçta yakaladığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.





- Aytemiz Alanyaspor cephesi





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Akhisar Belediyespor'u iyi oyunundan ve galibiyetinden dolayı kutladı.

Rakiplerinin kendilerinden çok daha iyi oynadığını anlatan Susic, şunları kaydetti:

"Bunu hak ettiler. Biz özellikler ilk yarıda kötü bir oyun oynadık. Hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadık. Maçı bizden daha çok istediler, daha çok koştular. 1-2 oyuncu haricinde diğer oyunculardan hiçbir verim alamadık. Takımın genelinde sıkıntı yaşadık."