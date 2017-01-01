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Muş'ta "Fetih Buluşmaları" konferansı

23 Mayıs 2017 Salı, 00:00
Muş'ta "Fetih Buluşmaları" konferansı

MUŞ (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, "Aramıza etnik, dinsel ve mezhepsel ayrımları taşıyarak, toplumları bize düşman ederek bu coğrafyayı parçalıyorlar. O yüzden bin yıllık geçmişimizden, tarihimizden ve medeniyetimizden güç alarak yeni bir dirilişe ve kuruluşa ihtiyacımız var." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce İstanbul'un fethinin 564. yıl dönümü dolayısıyla Muş'ta "Fetih Buluşmaları" konferansı yapıldı.

Muş Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, İstanbul'un fethinin önemini anlattı.

Muş Valisi Yavuz da bu kutlu yürüyüşün sadece fethetmek ve toplumları yönetmek olmadığını aynı zamanda bütün insanlık için bir umut ve ışık anlamına geldiğini söyledi.

"Dünya 5'ten büyüktür dediğimizde kıyametleri koparıyorlar. Çünkü İslam dünyasını kan ve göz yaşıyla yoğurmaya devam ediyorlar." diyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Aramıza etnik, dinsel ve mezhepsel ayrımları taşıyarak, toplumları bize düşman ederek bu coğrafyayı parçalıyorlar. O yüzden bin yıllık geçmişimizden, tarihimizden ve medeniyetimizden güç alarak yeni bir dirilişe ve kuruluşa ihtiyacımız var. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye yeni baştan politikalarını değiştiriyor. Medeniyetimizle tamamen barışıyoruz. Bugün dünyadaki zulmün, haksızlığın ve akan kanın bir nebze olsun durması için dünyanın bize ihtiyacı var. Bu şuurla gençlerimizi yetiştirmeliyiz."

Programda, Sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

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