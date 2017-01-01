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Zonguldak'ta şüpheli ölüm

23 Mayıs 2017 Salı, 00:21

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iş yerindeki otomobilin içinde bir kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Devrek Sanayi Sitesi'nde Cengiz C’ye ait iş yerindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kadın olduğu ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde hareketsiz yatan L.A'nın (34) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cesedi, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cengiz C. polis tarafından gözaltına alındı.

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