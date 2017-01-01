Trafik kazasında baba öldü, iki oğlu yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve kardeşi yaralandı, babaları ise hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Selendi ilçesi istikametine giden Mehmet Gürcan (27) idaresindeki 45 RA 3933 plakalı otomobil, Sancaklıbozköy Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, aracın camından fırlayan sürücünün babası Nazmi Gürcan (48) olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Gürcan ve kardeşi Çağlar Gürcan (24) ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Mehmet Gürcan, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü, kazada hafif yaralanan kardeşi ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baba Nazmi Gürcan'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.