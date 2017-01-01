Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da otoyolda bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi civarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yerde yatan ve üstünden kimlik çıkmayan kişinin araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ise olay yerinde bir kamyona ait tampon parçaları buldu.

Ceset incelemelerin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerinde delilleri toplayan ekipler, kazaya karışan aracın sürücüsünü ve plakasını belirlemek için çalışma başlattı.