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Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

23 Mayıs 2017 Salı, 02:45
Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da otoyolda bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi civarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yerde yatan ve üstünden kimlik çıkmayan kişinin araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ise olay yerinde bir kamyona ait tampon parçaları buldu.

Ceset incelemelerin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerinde delilleri toplayan ekipler, kazaya karışan aracın sürücüsünü ve plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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