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Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

23 Mayıs 2017 Salı, 05:20
Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin'in (21) kullandığı 01 EJ 187 plakalı otomobil kontrolden çıkarak merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Söz konusu otomobilin arkasından başka bir araçla gelen sürücünün dayısı Kazım Çelik ve arkadaşı Şahan Yoğuran, kazayı görünce durarak kanala girdi. Çelik ve arkadaşı, araçta bulunan Çağdaş Yoğuran'ı yaralı kurtardı ancak sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaramadı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, CANKUR, Sualtı Grup Amirliği ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması için savcılığın talimatıyla Seyhan Barajı'nın kapakları kapatılarak kanaldaki su akışı kesildi.

Sürücünün dayısı Kazım Çelik, yeğeninin ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılması sırasında "Ben ablama ne diyeceğim." diyerek baygınlık geçirdi.

Hasan Çetin, ambulansla götürüldüğü Adana Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cesedi daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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