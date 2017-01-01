Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter, Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşini kabul etti.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Büyükelçi Cooter ve eşini Antalya'da görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kanada ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu ve ticari ilişkilerin de arttığını vurgulayan Karaloğlu, "Antalya turizm şehri, en önemli sektörümüz turizm. Kanadalılar Antalya'ya çok az geliyorlar. Buradaki güneşe Kanadalıların ihtiyacı var daha çok Kanadalıyı burada misafir etmek isteriz." ifadesini kullandı.

Antalya'da 5 yıldızlı 404 otel ve tatil köyü olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da bulunan 5 yıldızlı otel ve tatil köyü sayısı, İspanya'dan daha fazla, 1 milyona yakın yatak kapasitemiz var. Turizm altyapımız ve misafirlerimize sunduğumuz hizmet kalitemiz çok iyi. Biz Sayın Büyükelçi'yi bir Antalya gönüllüsü olarak görüyoruz. Antalya'nın Kanada'da tanıtılmasına katkıları olacaktır."

Büyükelçi Chris Cooter ise Antalya'yı ilk kez ziyaret ettiğini ifade etti. İlk yılında Türkiye'nin sahil kesimlerini gezmek istediğine değinen Cooter, "Yatırımlarımızı ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek için Antalya ve bu bölgede partner arıyoruz. Burada bolca güneş var ve bizde yok ancak bizim de teknolojimiz var. Bu yüzden biz de Antalya'yı yerinde görmek istedik. Maalesef çok turist gönderemiyoruz ama turizmde de ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Burası tarih kokan çok güzel bir kent. Ben de Antalya'nın Kanada'da daha fazla tanıtılması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesini yaptı.







